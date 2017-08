Dat je niet meer milieuvriendelijk kunt imkeren, dat is toch de omgekeerde wereld

Het is niet alleen het landbouwgif dat de bijen van Theo de Zwart, hobby-imker in Oudemirdum, parten speelt, er is ook een gebrek aan voedsel voor de bijen, meent hij. 'De bijen vinden geen nectar in de maïsvelden, niets in de lelie- of aardappelvelden, en ook niets in de weilanden met turbogras. Blijft over het dorp zelf, de tuinen, maar dat is niet voldoende.'