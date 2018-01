Dat bijna zingende geluid van de dolfijn lijkt op de tevreden toon van Samuel

Hoog boven de Atlantische Oceaan, op de terugweg van zon, zee en familieliefde in de Dominicaanse Republiek, tikt Samuel eindeloos op de iPad, zappend tussen gedownloade filmpjes van Nijntje, Koala Broertjes en Kikker. Hij heeft een koptelefoon leren dragen. Niemand in het vliegtuig heeft last van hem. Soms schudt hij van plezier, zoals alleen hij zijn wangen bol kan lachen met zijn geheime pretagenda.



We zijn al melancholisch nog voordat melancholie de tijd heeft gekregen zich te nestelen. We waren in een resort, zo groot als we nog nooit hadden gezien.