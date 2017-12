Dagblad van het Noorden: gehandicapte en terminaal zieke Afghaanse Amir (10) overleden

De terminaal zieke Amir werd in september door de kinderbescherming bij zijn ouders weggehaald. Het Afghaanse gezin woonde toen nog in het azc in Emmen. De kinderbescherming vond dat de zorg voor het ernstig zieke en verstandelijk gehandicapte kind tekortschoot. Amir werd in een instelling in Bedum ondergebracht.



De ouders, die hun zoon jaren hebben verzorgd, hadden zich afgelopen oktober bij de rechter tevergeefs tegen de uithuisplaatsing verzet. 'De laatste ademhalingen die hij nog mag doen, zou hij moeten doen in het bijzijn van zijn familie', aldus advocaat van de familie Joancy Breeveld afgelopen zomer.



Amir mocht na een spoedopname in het Groningse UMCG toch met zijn ouders naar huis, schrijft Dagblad van het Noorden. Hij bleef onder toezicht van zorgverleners. Het gezin kreeg met hulp van vrienden een aangepaste huurwoning in Groningen.



De familie kwam eind 2011 uit Afghanistan naar Nederland. Hun asielaanvraag werd aanvankelijk door de rechter afgewezen. Maar ruim een jaar geleden kreeg de familie alsnog een verblijfsvergunning, toen staatssecretaris Dijkhoff gebruikmaakte van zijn discretionaire bevoegdheid voor schrijnende gevallen. De ziekte van Amir was de reden dat er voor de familie een uitzondering werd gemaakt.