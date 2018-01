Dag na dodelijke schietpartij Amsterdam is buurt nog in shock: 'Het moet stoppen, nu'

'Wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen'

Wat de rol is van de 17-jarige Mohammed B., die dodelijk werd getroffen, is onduidelijk. Hij is geen bekende van de politie. De 19-jarige Gianni L., die gewond raakte, was dat wel. Hij werd ook geraakt bij de schietpartij in november. Of er verband is tussen die twee zaken, wordt nog onderzocht. De 20-jarige stagiaire, die achter de bar stond, zou per ongeluk zijn geraakt.



Volgens de politie is het een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen. In het buurthuis zijn op meerdere plaatsen kogelinslagen gevonden. Op het moment van de schietpartij was er net een kookles voor kinderen bezig.