D66 krijgt harde klappen, maar blijft optimistisch: 'Dit is de op één na beste uitslag ooit'

'Belangrijk dat we blijven meedoen'

Onze mensen hoopten natuurlijk op winst. Maar de kans dat we het kunstje van vorige keer nog een keer zouden herhalen, was niet erg groot Sjoerd Sjoerdsma

Als dit beeld ook voor andere gemeenten geldt, dan kan D66 zomaar een groot deel van de bijna 300 zetels die het vorige keer won weer moeten inleveren. Maar voor de D66-prominenten is het glas halfvol en niet half leeg. 'Er zit misschien geen kop op, maar het is nog steeds een flinke borrel', zegt Pechtold.



Ook campagneleider en Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma relativeert het verlies: 'Onze mensen hoopten natuurlijk op winst. Maar de kans dat we het kunstje van vorige keer nog een keer zouden herhalen, was niet erg groot.' Zijn collega Pia Dijkstra is net zo optimistisch: 'Ze zeggen wel eens regeren is halveren, maar dat is bij ons niet het geval. Het is belangrijk dat we in veel gemeenten blijven meedoen in het college, daar draait het om.'



In het Utrechtse café dat D66 woensdagavond heeft afgehuurd is de stemming in eerste instantie minder positief. Dat het verlies van gemeenteraadszetels zo groot zou zijn, komt hard aan bij de veelal jonge vrijwilligers. Bij elke exitpoll die binnenrolt valt de zaal stiller. Geen boe-geroep of luide negatieve reacties, zoals de partijtop ook per Whatsapp heeft verzocht aan diverse leden.