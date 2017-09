Cultuurblog - Lady Gaga zet streep door Europese tournee - concert Amsterdam afgelast

12 miljoen voor slachtoffers orkanen

Een stoet aan Amerikaanse artiesten en filmsterren heeft tijdens een benefietavond voor de slachtoffers van orkanen Harvey en Irma ruim 14,5 miljoen dollar (12 miljoen euro) opgehaald. Aan de actie Hand In Hand, die op bijna alle Amerikaanse televisiezenders en via sociale media werd uitgezonden, nam een indrukwekkende sterrenparade deel. Onder meer Oprah Winfrey, Al Pacino, Robert DeNiro, George Clooney en Justin Bieber bemanden de telefooncentrale om donaties van kijkers aan te nemen.



Vanuit Los Angeles, New York en Nashville eerden onder meer Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Nicole Kidman, Cher, Julia Roberts en Selena Gomez in korte toespraken de mensen die zich in de rampgebieden hebben ingezet om te helpen. Orkaan Harvey, die later afzwakte tot een tropische storm, kostte in Texas aan ruim zeventig mensen het leven. Het dodental als gevolg van de doortocht van Irma in Florida, Georgia en South-Carolina ligt al op ruim veertig.



Diverse artiesten traden op tijdens de benefietavond. Stevie Wonder opende de avond met een gospelversie van Lean on me. Usher en Blake Shelton zongen Stand by me, Demi Lovato bracht met onder meer Brad Paisley en CeCe Winans het Beatlesnummer With a little help from my friends ten gehore en Despacito-zanger Luis Fonsi coverde met Tori Kelly het liedje Hallelujah.



Sommige artiesten grepen de benefietavond ook aan om kritiek te leveren op de Amerikaanse president Trump. Met name diens klimaatbeleid, verscherpte immigratieregels en optreden na de extreemrechtse onlusten in Charlottesville werden door enkele sterren onder vuur genomen. Zo liet Stevie Wonder weten dat ‘iedereen die gelooft dat er niet zoiets bestaat als het opwarmen van de aarde blind moet zijn’.



Rapper Drake verklaarde dat het volgen van het nieuws tegenwoordig ‘behoorlijk overweldigend’ is, terwijl Beyoncé opmerkte dat ‘het onmogelijk is om naar het nieuws te kijken zonder geweld of racisme in dit land te zien’. Daarnaast zei de zangeres, zelf afkomstig uit de zwaar getroffen Texaanse stad Houston, dat ‘natuurrampen niet discrimineren’. ‘Ze zien niet of je een immigrant bent, zwart of wit, Latino of Aziatisch, joods of moslim, rijk of arm.’



In Nederland wordt vrijdag een nationale radio- en tv-actiedag gehouden voor de slachtoffers van Irma op Sint Maarten. Op giro 5125 was dinsdag 3,2 miljoen binnengekomen voor het Rode Kruis.