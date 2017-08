Cultuurblog - Biografie regisseur Ivo van Hove in de maak, volgend jaar verwacht

Twee nieuwe boeken Harry Potter

© EPA Harry Potter is de ideale mix van (sympathiek) pispaaltje en held Het is 20 jaar geleden dat JK Rowlings eerste boek verscheen over de bebrilde tovenaarsjongen die de wereld zou veroveren: Harry Potter and the Philosopher's Stone (Harry Potter en de Steen der Wijzen). Dit is wat onze recensent in 1997 over het boek schreef.

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van het boek Harry Potter en de Steen der Wijzen verschijnen in oktober twee nieuwe publicaties over de magische wereld van de bebrilde tovenaar. De nieuwe boeken bevatten vooral achtergrondinformatie over de wereldwijd populaire verhalen van de Britse auteur J.K. Rowling.



Zo gaat Harry Potter: a Journey Through a History of Magic over allerlei magische wezens en toverspreuken en wordt de lezer in Harry Potter: A History of Magic meegenomen naar de onderwerpen die Harry en zijn beste vrienden Hermelien Griffel en Ron Wemel bestudeerden op de toverschool Zweinstein.



De nieuwe boeken zijn tot stand gekomen met medewerking van uitgeverij Bloomsbury en The British Library in Londen, waar ook een tentoonstelling opent rond de magische wereld van Harry Potter. Het is niet de eerste keer dat de Harry Potterreeks, die ook succesvol werd verfilmd, een uitbreiding krijgt. Zo is er het luid bejubelde toneelstuk Harry Potter and the Cursed Child, waarvan de toneeltekst ook in boekvorm is gepubliceerd.



Eerder dit jaar verscheen ook de spin-off film Fantastic beasts and where to find them met Oscarwinnaar Eddie Redmayne in de rol van magiër-zoöloog Newt Scamander, wiens avonturen zich afspelen in de wereld van Harry Potter. Het tweede deel van deze nieuwe filmreeks, dat in november 2018 in de bioscopen zou moeten gaan draaien, wordt momenteel opgenomen. Het verhaal van dit vervolg draait om de ontsnapping van de duistere tovenaar Gellert Grindelwald (Johnny Depp) en zou diverse verwijzingen naar Harry Potter bevatten. (Iñaki Oñorbe Genovesi)