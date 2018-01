Culturele sector zet meldpunt op voor klachten ongewenst gedrag, zwijgcultuur moet doorbroken worden

Onafhankelijke klachtencommissie

Maar wat wordt vervolgens met die klachten gedaan? Vooralsnog zijn de plannen daarvoor prematuur: de sector overweegt een onafhankelijke klachtencommissie in te stellen die kan onderzoeken en beoordelen. Oele: 'Dat willen we absoluut. Als niets met de klachten kan worden gedaan, is het een zinloos meldpunt. Maar er zijn meer dan twintig organisaties betrokken, dus dit soort dingen bespreken kost tijd.'



De MeToo-discussie barstte los nadat The New York Times en The New Yorker onthulden dat filmproducent Harvey Weinstein tientallen vrouwen had misbruikt en verkracht. Al snel bleek dat Weinstein niet de enige in de entertainmentwereld was die misbruik maakte van zijn machtspositie.



Ook Nederland kende #MeToo-gevallen. De Vlaamse toneeldocent Jappe Claes moest vertrekken bij het Nationale Theater in Den Haag toen naar buiten kwam dat hij seksuele relaties onderhield met leerlingen. Toneelregisseur Ruut Weissman besloot, in samenspraak met de producent, weg te blijven bij de première van zijn musical Fiddler on the Roof, nadat actrices hem hadden beschuldigd van seksueel overschrijdend gedrag.