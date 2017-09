CU gaat voorwaarts, met behoud van (kleding)traditie

Tenminste, dat is hoe Carla Dik-Faber (46) van de ChristenUnie haar creatie voor Prinsjesdag ervaart. Dik-Faber maakt er werk van, altijd. De afgelopen jaren hulde ze zich in kleding gemaakt van petflessen, van stoelbekleding van treinstellen of marine-uniformen. Hergebruik is de rode draad. Dit jaar is haar tenue vervaardigd uit stoffen van Staphorster klederdracht. De Staphorster variant, zal in Den Haag allicht gezegd worden - term uit de jaren tachtig, bestemd voor een kabinet met gedoogsteun van kleine christelijke partijen.



Je kunt wat Dik-Faber doet ook postmodern noemen. Ze deconstrueert verhalen en stelt daaruit iets nieuws samen. Het zou het motto voor het nieuwe kabinet kunnen zijn: voorwaarts, met behoud van traditie.



Voor Staphorst is hergebruik van klederdracht niks nieuws. Daar wordt elk jaar Staphorst op de catwalk gehouden, met ontwerpen geïnspireerd op klederdracht. Gedragen kleding is op veilingen te koop. Dik-Faber liet haar jurk maken in een naaiatelier in Rouveen, bij Staphorst. Een neef van CU-voorman Gert-Jan Segers is er burgemeester.