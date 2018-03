Crimineel Sjaak B., die werd beschuldigd van betrokkenheid bij liquidatie Cor van Hout, vrijgelaten

De vrijlating werd bevestigd door het advocatenkantoor Ficq & Partners dat hem verdedigt. B. zat eerder een celstraf uit van 5,5 jaar wegens betrokkenheid bij enkele liquidaties.



De naam van B. werd al diverse malen genoemd bij de moord op Van Hout, maar er was geen bewijs voor een mogelijke rol. Directe aanleiding deze maand voor de arrestatie van B. was een getuigenis van Astrid Holleeder tijdens het strafproces tegen haar broer Willem. Astrid Holleeder noemde toen enkele namen van de personen die betrokken zouden zijn geweest bij de moord op Van Hout, haar zwager.



Volgens Astrid Holleeder bestuurde Sjaak B. de motor waarop de schutter zat. Bij de uitvoering was verder Jesse R. betrokken, zei ze. De advocaat van B. zei direct dat zijn cliënt ontkende iets te maken te hebben met de moord. B. en R. werden vorig jaar in hoger beroep veroordeeld in het liquidatieproces Passage voor hun rol bij andere liquidaties. Jesse R. kreeg levenslang, Sjaak B. 5,5 jaar cel.



B. was op vrije voeten omdat hij zijn straf al in voorarrest had uitgezeten. Volgens Astrid Holleeder heeft zij de naam van Sjaak B. direct van haar broer gehoord. De naam van Jesse R. kwam via een andere persoon.