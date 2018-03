Cor van Houts broer beschuldigt Sonja en Willem van meineed in Holleeder-proces

Ook Willem Holleeder zelf liegt volgens Cor van Houts broer in dit strafproces, waarin hij terechtstaat voor mogelijke betrokkenheid bij vijf liquidaties en deelname aan een criminele organisatie. Op dag één van zijn proces beweerde Willem Holleeder dat Cor van Hout en hij hun deel van het Heinekenlosgeld hadden begraven in een bos in Lage Vuursche. De voortvluchtige Holleeder zou speciaal uit Parijs naar Nederland zijn gekomen om het op te graven. Dat was nieuw - algemeen werd aangenomen dat het geld in Parijs in de grond was begraven. Handlanger Thomas van der Bijl, die inmiddels is geliquideerd, zou het daar hebben opgegraven.



Dat is gelogen, stelt Ad van Hout. 'Ik ging samen met Thomas, die had net een nieuwe Golf, naar Parijs toe. Ik heb op vliegveld Charles de Gaulle een Renaultje 5 gehuurd. Ik ben achter Thomas aangereden. Zijn we naar het bos gegaan. En Thomas is daar aan het scheppen geweest.'



Holleeders advocaat Sander Janssen zegt in een reactie dat zijn client 'heeft verteld hoe het volgens hem is gegaan, en hij heeft in mijn beleving geen enkele reden om daarover te liegen'.



Voorts zegt Ad van Hout, in navolging van de zussen Sonja en Astrid Holleeder, dat Willem achter de moord op Cor van Hout zit. Hij zegt dat 'voor 98 procent zeker' te weten. 'Cor heeft tegen mij gezegd: Als mij wat gebeurt, dan zit Willem erachter.'



Correctie: In een eerdere versie van dit artikel stond dat de prostitutiepanden in Haarlem staan, maar dat moet Alkmaar zijn. Dat is gecorrigeerd.