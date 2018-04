Controversieel milieurapport Lelystad Airport nu wel goedgekeurd

De mer over Lelystad Airport moest terug naar de tekentafel nadat omwonende Leon Adegeest in oktober 2017 ontdekte dat er fouten in de berekeningen van de geluidsoverlast zaten. Adegeest, een softwarespecialist, moest daarvoor zelf een rekenmodel ontwerpen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werd overvallen door het bericht dat er fouten in de mer zaten: in 2014 oordeelde de commissie-mer nog dat het rapport over de verwachte milieu- en geluidseffecten door de beugel kon.



Vanwege de problemen met de mer en het aanhoudende rumoer over de aanvliegroutes van Lelystad Airport - volgens de bewoners van Overijssel en Gelderland scheren de vliegtuigen straks veel te laag over hun provincies - besloot minister Van Nieuwenhuizen in februari het vliegveld met minimaal een jaar uit te stellen. In plaats van op 1 april 2019 mag Lelystad nu pas op 1 april 2020 de deuren openen. Een gevoelige klap voor Lelystad Airport-eigenaar Schiphol, dat aandrong op een spoedige opening.