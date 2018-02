Conflict binnen Forum voor Democratie: Baudet zet twee prominente leden uit de partij

De twee waren vorig jaar nog betrokken bij de samenstelling van de landelijke kandidatenlijst van Forum. Wevers is voormalig VVD-Statenlid. De Haze Winkelman, oud-directeur van de Vereniging van Effectenbezitters, was eind jaren negentig Eerste Kamerlid voor de VVD. Zeven jaar geleden verliet hij die partij. Hij werd eind 2016 nog door Baudet binnengehaald als een trofee - een bewijs van de aantrekkingskracht van het Forum op VVD'ers.



Nu stelt Baudet in een verklaring namens hemzelf en het partijbestuur (waarvan hij voorzitter is) dat De Haze Winkelman en Wevers de afgelopen maanden met 'dreigementen en kwaadsprekerij, geprobeerd hebben de gecontroleerde uitbouw van de partij actief tegen te werken en het partijbestuur over te nemen'. De partijtop noemt het gedrag van de twee 'onacceptabel'.



En zo heeft ook Baudet plotseling te maken met problemen op dat ene punt waar hij zijn grootste electorale concurrent, Wilders' PVV, voorbij leek te streven: de uitbouw van een volwassen partijorganisatie.



Het bestuur van Forum zegt niet de kant op te willen gaan van andere nieuwe partijen die de afgelopen jaren ook te maken kregen met interne strubbelingen, maar volgens de verwijderde leden draait Baudet juist de interne democratie de nek om. 'Blijkbaar is het pleiten voor meer interne democratie te bedreigend voor een "democratische" partij', aldus Wevers, die zegt dat ze niet van tevoren was ingelicht over haar verwijdering uit de partij. Volgens Wevers is Forum 'een intern volkomen ondemocratische partij'.