Concert in Rotterdamse Maassilo afgelast vanwege 'terreurdreiging', band verlaat pand onder politiebegeleiding

Surfmuziek

Margot Verhaar en Bas van der Leerden, twee bezoekers, worden door de politie resoluut weggestuurd bij de toegangsweg tot de Maassilo. 'Het is wel even balen dat het is afgelast.' Het concert van de Allah-Las was de afsluiting van hun dagje Rotterdam. De connectie tussen de bandnaam en Allah hadden ze nog niet gelegd. Ze zijn verbaasd over de terreurdreiging. 'Het is juist hele relaxte surfmuziek.'



De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had woensdagavond geen verdere informatie. De dienst verwees naar de Rotterdamse politie.