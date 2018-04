Complete chaos in collegevorming Den Helder: formateur Nagel buitenspel, CU verdeeld over akkoord met PVV

In Den Helder is een coalitieakkoord in de maak met de PVV, maar het is zeer de vraag of de ChristenUnie daar echt aan zal meedoen. De lokale fractie is zaterdag teruggefloten door de landelijke partijvoorzitter. Intussen is formateur Jan Nagel boos, want het omstreden akkoord werd achter zijn rug om beklonken.