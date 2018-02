Commotie rond ambtswoning kost Jan Hoekema baan als burgemeester Langedijk

Als reden voor zijn vertrek noemt Hoekema de discussie die in de media is ontstaan rond een overeenkomst die hij destijds sloot met de gemeente Wassenaar. Barth en haar man bedongen dat ze na Hoekema's afscheid als burgemeester tegen een lagere huur in de ambtswoning mochten blijven wonen.



Eerder was gebleken dat Hoekema onterecht een aanvulling van 17.800 euro had gekregen op zijn wachtgeld van 80 procent, nadat hij vertrok als burgemeester van Wassenaar. Deze uitkering bleek in strijd met de Gemeentewet, en Hoekema liet weten het bedrag terug te zullen storten.



Vanwege de ontstane ophef heeft Hoekema nu zijn ontslagbrief ingediend bij Commissaris van de Koning Johan Remkes. Hoekema wil naar eigen zeggen niet dat de gemeente Langedijk nog langer wordt belast met de media-aandacht voor zijn persoon. 'Ik vertrek met pijn in mijn hart, want de mooie gemeente Langedijk heeft mijn hart gestolen', zegt hij. De fractievoorzitters in de raad heeft hij donderdagavond op de hoogte gebracht. Die respecteren zijn besluit, meldt de gemeente Langedijk in een persbericht.



Vorige week stapte Marleen Barth op als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. Haar werd de ophef rond de burgemeesterswoning zwaar aangerekend in de media en politiek Den Haag. Barth lag tevens onder vuur omdat ze verstek liet gaan bij het donordebat in de senaat vanwgee een vakantie op de Malediven. Naar aanleiding van kritiek zei ze dat de reis 5.000 euro had gekost en ze geen annuleringsverzekering had afgesloten. Barth kon het debat live vanuit de Malediven volgen, zei ze.