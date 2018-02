Commissie-Veling: ledenaantal moet zwaarder gaan wegen bij subsidie voor politieke partijen

De subsidie per lid zou moeten worden verhoogd van zeven naar twaalf euro. Dat moet bekostigd worden door de subsidie per Kamerzetel te verlagen. Met die maatregel wil de commissie bereiken dat politieke partijen stevig in de samenleving verankerd zijn. Daarbij wordt, zoals nu al het geval is, een minimale contributie van twaalf euro aangehouden.



Veel partijen kampen met teruglopende ledenaantallen. In 1980 waren nog 450.000 mensen lid van een partij, in 2017 was dat aantal gezakt tot onder de 300.000. Niet meer dan 2,2 procent van de kiesgerechtigden is lid. Partijen hebben daardoor in toenemende mate moeite de kieslijsten voor lokale verkiezingen te vullen. D66, GroenLinks, Forum voor Democratie, Partij voor de Dieren en SGP zien de aanhang nog wel stijgen.