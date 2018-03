Commissie: slechte gezondheid COA-personeel Ter Apel te wijten aan 'slecht binnenklimaat', niet de verontreinigde bodem

Het ziekteverzuim onder lokaal personeel van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is opvallend hoog: op sommige afdelingen boven de twintig procent. Mensen die werken of werkten in het asieldorp hebben last van irritatie aan de huid, ogen en luchtwegen, oververmoeidheid, hoge bloeddruk, bloedneuzen en gewrichts- en hoofdpijn. 'Er is wel degelijk iets aan de hand', zegt Atsma.



Voordat in Ter Apel in 1996 het huidige asielcomplex verrees, was er een NAVO-basis. Ook werd het terrein gebruikt als illegale stortplaats. De grond zou daarna niet goed gesaneerd zijn. De afgelopen jaren vonden er graaf- en heiwerkzaamheden plaats voor de bouw van een nieuw opvangcomplex. Medewerkers roken daarbij een chemische lucht, hebben zij verklaard. Ze vrezen vergiftigd te zijn.



Eerder bodemonderzoek in opdracht van het COA leverde geen verklaring op voor de gezondheidsklachten. De bodemvervuiling zou slechts 'licht' zijn. Medewerkers reageerden woedend. Onder druk van de provincie stelde het COA vorig jaar zomer een onafhankelijke onderzoekscommissie in om het ziekteverzuim te onderzoeken.