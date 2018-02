Commentaar: de kritiek op oud-bewindslieden, de NAM, Shell en Exxon is enigszins huichelachtig

Tot voor kort meende Nederland zich geen ruimhartigheid tegenover de gedupeerde Groningers te kunnen veroorloven. Dat de gaswinning in 2013 werd verhoogd tot 54 miljard kuub, in weerwil van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen om terug te gaan naar 12 miljard kuub, wordt nu oud-minister Henk Kamp in de schoenen geschoven. Het is echter twijfelachtig of de Kamer in een tijd van pijnlijke bezuinigingen met een inkomstenderving van zo'n 12 miljard euro zou hebben ingestemd.



Daarvan zou helemaal geen sprake zijn geweest in de tijd dat Nederland voor de financiering van zijn sociale zekerheid, infrastructuur, de rente op zijn staatsschuld, zorg, onderwijs en openbaar bestuur in belangrijke mate afhankelijk was van de aardgasbaten. Tussen 1960 en 2010 bedroegen de aardgasbaten zo'n 211 miljard euro. De belastingbetaler zou ongetwijfeld zijn gaan piepen als hij dit immense bedrag zelf had moeten ophoesten.

Deze operatie zal niet pijnloos verlopen voor degenen die tot dusverre uitsluitend van het Gronings gas hebben geprofiteerd