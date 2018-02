Commando's roepen Marco Kroon op te zwijgen over staatsgeheime missies: veiligheid in het geding

Geloofwaardigheid

Militairen worden niet zomaar vrijgelaten. Ze worden of een kopje kleiner gemaakt, of gebruikt als gijzelaar in onderhandelingen Peter Wijninga

Er zijn geen Nederlandse getuigen die Kroons relaas kunnen ondersteunen. Tegelijk is er twijfel ontstaan over de waarachtigheid van zijn ervaringen: hoe geloofwaardig is het dat een commandant lang weg is van zijn eenheid zonder deze in te lichten? Toenmalige collega's vertelden al eerder aan De Telegraaf dat ze bij Kroon geen verwondingen zagen die wezen op een mishandeling en hem ook nooit langere tijd hebben gemist. Volgens hen werd er altijd alarm geslagen als iemand langer dan een half uur weg was, zonder dat duidelijk was waarheen.



In de Volkskrant reageerde ook de toenmalige Defensieminister Van Middelkoop kritisch. Hij noemde het 'onhelder en onwaarschijnlijk' dat Kroon het incident niet heeft gemeld aan zijn commandant omdat dit de missie in gevaar zou brengen: 'Dit is in strijd met alle regels van commandovoering.' Dat Kroon zonder tegenprestatie zou zijn vrijgelaten na te zijn gegijzeld, riep dan weer vragen op bij Peter Wijninga, verbonden aan het Haags Centrum voor Strategische Studies. Hij diende zelf in 2008 in de Afghaanse provincie Kandahar. 'Militairen worden niet zomaar vrijgelaten', zei Wijninga. 'Ze worden of een kopje kleiner gemaakt, of gebruikt als gijzelaar in onderhandelingen.'