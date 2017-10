Coen Stork en Mandela hadden een bijzondere band

De dag dat hij 'die ontzettend warme, persoonlijke brief' in handen kreeg van Nelson Mandela, staat oud-diplomaat Coen Stork in het geheugen gegrift. Hij koestert die brief. Heeft, na deskundig advies te hebben ingewonnen, het papier laten ontzuren en bewaart hem in een speciaal mapje, zodat hij beter wordt geconserveerd. Stork dubt nog of hij hem aan zijn kinderen of aan een of andere instelling zal nalaten. 'Ik kreeg hem op donderdag 11 juni 1964, op de dag van het vonnis in het Rivoniaproces, via advocaat George Bizos in handen. Mandela bedankte mij voor mijn voortdurende aanwezigheid in de rechtbank. Dat is het mooiste wat ik ooit heb gekregen in mijn buitenlandse carrière.' Stork was, samen met twee Amerikanen, waarnemer tijdens het proces waarin Mandela en andere ANC-leiders de doodstraf riskeerden wegens samenzwering tegen het apartheidsregime. Mandela kreeg levenslang.



'We zaten daar om verdachten te steunen en te voorkomen dat er onregelmatige dingen zouden gebeuren', zegt hij. 'Buitenlandse Zaken had toen nauwelijks van Mandela gehoord. Godzijdank was de oude ambassadeur net vertrokken. De nieuwe keek normaal tegen de apartheid aan en van hem kreeg ik alle ruimte om het proces op de voet te volgen.' Van het proces is hem verder vooral de rede bij gebleven die Mandela aan het einde afstak, 'op 20 april, de verjaardag van Hitler'. 'Die speech was zo aangrijpend. Hij zei dat hij wilde sterven voor zijn idealen. Je kon een speld horen vallen. Zelfs de rechter was onder de indruk.'

