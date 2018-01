Code rood is nog niet afgegeven of de chaos breekt uit - kwam waarschuwing KNMI te laat?

13:00 uur

Persalarm: twee doden door de storm. Een 62-jarige man uit Enschede is overleden nadat een boom op zijn auto is gewaaid. In Olst komt een 62-jarige vrachtwagenchauffeur om nadat hij uit zijn voertuig was gestapt om een tak van de weg te halen. Juist op dat moment breekt een andere tak af en valt op hem. In Vuren overlijdt nog een derde man bij een val door een plexiglasconstructie, maar het is niet duidelijk of dit met de storm te maken heeft. In Duitsland komen zeker zes mensen om.