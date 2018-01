Code oranje in drie provincies, alle stormvloedkeringen gesloten vanwege hoge waterstand

Zandzakken

Nu de Maeslantkering en de Hartelkering bij Rotterdam ook dicht zijn, zijn alle vijf de keringen van Rijkswaterstaat gesloten wegens hoogwater. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Eerder sloten de Oosterscheldekering, de Ramspolkering en de Hollandse IJsselkering al.



Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft vrijwilligers opgeroepen te helpen met het vullen van zandzakken. Dit vanwege het hoogwater in en rond Kampen, meldt het ANP. Doel is de dijken bij Kampereiland te beschermen.



Brandweerkorpsen in Nederland zijn al ruim duizend keer uitgerukt voor schademeldingen en wateroverlast door de storm. In de regio Rotterdam-Rijnmond kwamen tweehonderd meldingen binnen. In Midden- en West-Brabant ging het om 91 meldingen en in Zuid-Holland Zuid om 85 meldingen. In de regio Zuid-Holland Zuid kreeg de brandweer vannacht al zeker vijftig meldingen over stormschade, meldt het ANP. Ook de brandweer in de regio Utrecht en Rotterdam-Rijnmond kreeg veel meldingen over stormschade.