Coalitie gromt, maar de Tweede Kamer stemt in met afschaffen raadgevend referendum

Minister Ollongren wacht een laatste hobbel in de Eerste Kamer

D66 was vorig jaar nog voor het referendum, maar stemde in de coalitieformatie in met de wens van VVD, CDA en ChristenUnie om de referendumwet af te schaffen. Donderdag, amper drie jaar na de introductie van de wet, bleek de coalitie verenigd in dat voornemen. Minister Ollongren wacht een laatste hobbel in de Eerste Kamer. Ook daar heeft de coalitie een meerderheid en kan rekenen op steun van de SGP.



Het laatste raadgevend referendum is waarschijnlijk de volksraadpleging over de inlichtingenwet (de Wiv), op 21 maart. 50Plus doet nog een poging een referendum te organiseren over de Wet-Hillen ('de aflosboete'), maar de stroom aan steunbetuigingen stokt, laat een partijwoordvoerder weten. Hij vreest dat mensen er niet meer in geloven sinds is doorgedrongen dat de referendumwet verdwijnt. De partij heeft ruim 100.000 handtekeningen binnen en heeft nog tot 8 maart om aan de benodigde 300.000 te komen.