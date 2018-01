CNV: vrachtwagenchauffeurs onder druk gezet om met code rood de weg op te gaan

Een chauffeur liet weten dat het als werkweigering wordt opgevat als hij de weg niet op zou gaan Tjitze van Rijssel, bestuurder CNV

Een trucker kreeg te horen dat het als werkweigering zou worden opgevat als hij zou stoppen, zegt Van Rijssel. 'Het irriteert me als ik de minister dan dit soort dingen hoor zeggen. Een deel van deze chauffeurs heeft een contract voor bepaalde tijd. Dan moet je sterk in je schoenen staan om een baas te weerstaan.'



Het CNV kreeg ook een reactie van een collega van de 62-jarige vrachtwagenchauffeur die donderdag overleed. De man werd dodelijk getroffen door een boomtak, net toen hij uit zijn truck was gestapt om een andere tak de weg af te halen. 'De collega-chauffeurs kregen daarna via hun boordcomputer het advies hun wagen aan de kant te zetten.'



Volgens ForFarmers, het desbetreffende bedrijf, is dit advies tussen elf en twaalf uur in de ochtend gegeven. 'Wij wisten toen nog niet dat onze collega was overleden.'



Het CNV stelt dat tot nu toe 120 truckers op de enquête reageerden. 'Dertig procent van hen is tijdens code rood door hun bedrijf gebeld of benaderd. Er zijn ook bedrijven die wel goed met hun mensen omgaan. De rest heeft niets gehoord. Zij zijn min of meer aan hun lot overgelaten. Een chauffeur zei ons dat hij er pas donderdagavond achter kwam dat er een advies was om niet te rijden.'