Chauffer van busje met gasflessen aangehouden bij Rotterdamse Maassilo

Busje reed heen en weer

Het busje. © . Wat is Allah-Las voor band? Allah-las combineert het geluid van de westcoastpop uit de jaren zestig vernuftig met elementen uit garagerock en een galmende surfgitaar. Popjournalist Menno Pot interviewde de heren in 2014. Lees hier dat gesprek terug.

Een concert van de Amerikaanse rockband Allah-Las werd woensdagavond op last van de politie afgelast 'in verband met een mogelijke terreurdreiging'. De waarschuwing over de dreiging kwam van de Spaanse politie aan het eind van de middag, aldus Aboutaleb. De bestuurder van het busje is aangehouden.



'Het viel de politie op dat het busje een paar keer heen en weer reed', aldus de burgemeester. De politie neemt alle informatie over het busje zeer serieus, zei Aboutaleb. 'Er loopt een onderzoek naar de gang van zaken en de dreiging.'



Volgens de politiewoordvoerder is aan het begin van de avond besloten de Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (SGBO) op te roepen. Daarbij wordt een algemene commandostaf van allerlei disciplines gevormd en worden extra politie-eenheden, eventueel ook uit andere regio's, opgeroepen. Ook agenten van de anti-terreureenheid DSI (Dienst Speciale Interventies) zijn naar de evenementenhal aan de Maashaven gedirigeerd.



'Om kwart voor zeven stond de politie voor de deur en liet weten dat het concert niet door mocht gaan vanwege terreurdreiging. Dat was wel even schrikken', zegt Minke Weeda, directeur van Rotown, de organisator van het concert. Het concert zou om 19.30 uur beginnen. Behalve de band en wat medewerkers waren er nog geen bezoekers in de zaal. Een speciale eenheid van de politie heeft de concertzaal doorzocht.



De band bleef in de concertzaal onder beveiliging van de politie. 'Ze waren er redelijk laconiek onder en baalden er vooral van dat ze niet konden spelen', zegt Weeda. Rond kwart voor negen werd de band in een politiebusje via de achteringang van het terrein weggevoerd.