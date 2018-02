Celstraf voor ex-directeur Laurentius na oplichten eigen woningcorporatie voor minstens 2,17 miljoen euro

Zakkenvullers

'De verdachten vulden over de rug van de woningbouwvereniging hun zakken en bekommerden zich niet om de gevolgen voor anderen', aldus de rechtbankvoorzitter in het vonnis. V. heeft door zijn handelwijze niet alleen de corporatie en de huurders benadeeld, hij heeft ook het vertrouwen in de rechtsstaat ernstig geschaad. 'Het oplichten van een woningbouwvereniging, nota bene door de directeur-bestuurder, leidt tot een ondermijning van vertrouwen dat de samenleving in dergelijke organisaties moet kunnen stellen.'



V. werd ook veroordeeld voor het witwassen van ruim 707 duizend euro. In de kruipruimte in de woning van zijn broer in Nuenen vond de politie een koffer met 700 duizend euro aan contant geld, waarvoor de verdachte geen plausibele verklaring kon geven. Ook werd een enveloppe met ruim 7 duizend euro gevonden in de boilerruimte van de douche in zijn huis.