Cees Schelling (1927-2018): hogepriester van de laagbetaalden en pleiter van het basisinkomen

Hij had nog een heilig geloof in een socialistische heilstaat. Radicale actie schuwde hij niet. Hij initieerde vele stakingen. Toen de zuivelbedrijven dreigden de door de boeren aangevoerde melk in de sloot te zullen gooien vanwege een staking bij de coöperaties riep hij: 'Als ze denken dat ze de melk in de sloot moeten gooien, dan moeten ze dat maar doen.'



De maatschappelijke verontwaardiging over het idee dat melk zou worden weggegooid was zo groot dat Schelling korte tijd een van de meest gehate mensen van Nederland werd. Uiteindelijk verdween nooit een druppel melk in een sloot.



Volgens Schelling wilde Nederland de armoede niet bestrijden omdat er bijna geen politici, ook niet die van de PvdA, zelf uit de onderste laag van de maatschappij kwamen. Nadat 'de hogepriester van de laagstbetaalden' in 1984 terugtrad als voorzitter van de Voedingsbond FNV - en werd opgevolgd door Greetje Lubbi -  werd hij zelf weer boer in het Groningse Pieterburen.