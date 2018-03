Cees Huijssoon - al 48 jaar in de raad - geeft tips aan beginnende raadsleden

Cees Huijssoon (79) is het op één na langst zittende gemeenteraadslid van Nederland - alleen Wiel Dreessen in Eijsden-Margraten moet hij voor laten gaan. Al in 1970 stond hij op de kandidatenlijst voor Protestants Christelijke Samenwerking (PCS), een lokaal samenwerkingsverband van ARP en CHU in de overwegend katholieke gemeente Zevenbergen. Later werd dat CDA en na de gemeentelijke herindeling stapte hij over naar een lokale partij die begin deze eeuw opging in Onafhankelijk Moerdijk, de grootste partij in de gemeente Moerdijk.



Dit zijn al weer de dertiende gemeenteraadsverkiezingen waarin Huijssoon op de kandidatenlijst staat. In de afgelopen 48 jaar heeft hij zeven burgemeesters plus vele tientallen wethouders 'versleten' en hij heeft er nog lang geen genoeg van. Het is een soort roeping, dat gemeenteraadzitten, en zeker als pensionado houdt het hem 'van de straat'. Of beter: op de straat, tussen de mensen.



Huijssoon is een uitzondering in een tijd dat politieke partijen steeds meer moeite hebben om geschikte kandidaten te vinden en gemeenteraadsleden steeds korter blijven zitten. Zulke 'plucheplakkers' (Huijssoon moet zelf het hardst lachen om zo'n uitdrukking) zijn vooral te vinden in kleine gemeenten. Voor het geld heeft hij het nooit gedaan. Toen hij begon kreeg hij 27,50 gulden voor een raadsvergadering. 'Het was presentiegeld, als je er niet was, kreeg je niks', aldus Huijssoon. Tegenwoordig krijgt hij zo'n duizend euro per maand.