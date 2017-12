CBS over individualisering: een op drie huwelijken strandt en kinderen krijgen 'zelfbedachte namen'

Van de 18-plussers is ongeveer de helft lidmaat van een kerkgenootschap, tien procentpunten minder dan in 2000. Het percentage geregelde kerkgangers slonk van 23 naar 16. Van een vakbond is nog slechts 12 procent van de Nederlanders (ouder dan 15 jaar) lid, tegen 15 procent rondom de eeuwwisseling. Het percentage mensen dat lid is van een niet-kerkelijke ideële organisatie - zo'n 75 procent - bleef wel stabiel.



De individualisering manifesteert zich volgens het CBS ook in het feit dat kinderen steeds vaker een 'unieke, soms zelf bedachte' naam krijgen. Enkele decennia geleden had 40 procent van de Nederlandse kinderen een van de tien meest gangbare namen. Nu geldt dit nog maar voor een op de twaalf kinderen.



Ongeveer de helft van de Nederlanders verricht, net als aan het begin van deze eeuw, vrijwilligerswerk. De intensiteit van contacten met familie, buurtgenoten en vrienden is sinds 2000 vrijwel onveranderd gebleven. Doordat deze contacten toenemend via de sociale media worden onderhouden, raken mensen 'die geen aansluiting vinden bij deze ontwikkelingen en in een sociaal isolement'.