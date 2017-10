CBS: geregistreerde criminaliteit blijft dalen, maar er zijn kanttekeningen

Fijnaut heeft daar twijfels bij, hij ziet in Tilburg nog veel jongeren rondhangen. Hij vindt ook dat in deze verklaringen te weinig rekening wordt gehouden met de groei, in elk geval in Nederland, van de gemeentelijke handhavingsdiensten die steeds meer het gat opvullen van de reguliere politie in de publieke ruimte. De preventieve rol van de stedelijke en regionale veiligheidshuizen zou ook moeten worden meegewogen.



Om te beginnen zou zo'n verbindend onderzoek kunnen worden gedaan in een stad of bepaalde stadsdelen. Fijnaut: 'Dan wordt de box minder black, kan de publieke discussie begrijpelijker en beleid gerichter worden.'