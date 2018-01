Caspar verlaat definitief Drenthe en begint aan Overijssel, CDA-land met een vleugje VVD en SGP

Een stukje over het fietspad langs de weg naar Meppel, voorbij de basisschool, waar het druk is met auto's en wachtende ouders, dan via Rabbinge weer richting de Reest, op de achtergrond klinkt de zoemer van de school, opnieuw een bruggetje over, weer even Drenthe in, langs houtwallen, bosjes, twee mooie boerderijen, waar koeien staan die vanaf het voorjaar langs de oevers van De Reest grazen, tjilpende mussen op heggen - dat had ik al een tijdje niet gezien en gehoord - daarna volg ik twee buizerds die boven het bos cirkelen en miauwen, de zon is trouwens ook doorgebroken.