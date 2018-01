Caspar loopt even niet vandaag en denkt thuis na over de onvermoeibaarheid van mensen

En dan, als je even thuis bent, ga je nadenken. Over de onvermoeibaarheid van mensen. Dat stedenbouwers, wegenaanleggers en boeren het landschap veranderen, dat wisten we, maar natuurbeheerders kunnen er ook wat van. Niet aflatend in hun eindeloze pogingen om het ideale plaatje te maken en te fixeren.



Vroeger dacht ik dat het een grap was, al die doelsoorten per natuurgebied, in precieze streefaantallen vastgelegd in vuistdikke plannen. Totdat ik die plannen ging lezen en zag dat het doodserieus was: zoveel zwarte spechten hier, zoveel boomleeuweriken daar, zoveel duinpiepers elders.