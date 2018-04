Caspar loopt door het land van 'nostalgie en weemoed', waar niet meer zoveel van over is in Nederland

Ik zat op de dijk aan de IJssel bij Bronkhorst, ik volgde de binnenschepen in de verte. Een maand eerder stond het water nog tot hier, maar nu lagen de uiterwaarden er groen bij. Ik was al door het ministadje gelopen, waarin zowat ieder gebouw een monument is en in gebruik is als horecagelegenheid of galerie, zelfs de kapel. Vanaf deze tijd van het jaar kabbelt iedere dag weer een gestage stroom mensen door het museumstadje. Pas 's avonds, of beter: de volgende ochtend vroeg, hebben de 157 inwoners het plaatsje weer even voor zichzelf.