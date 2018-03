Caspar Janssen ziet de wolf zo de Oostvaardersplassen oplopen - dat zou de hele discussie in nieuw perspectief plaatsen

In Twente was ik gebleven. Om precies te zijn loop ik van het Buurserzand naar het Haaksbergerveen. Grauwe winterdag, niet ideaal om door een veengebied te lopen. De gedachten dwalen af. Ik kan ieder moment een wolf tegenkomen, fantaseer ik, want de drie wolven die in korte tijd in Nederland zijn gesignaleerd, kwamen allemaal via Twente ons land binnen. Zo hou je de spanning er een beetje in.



In de beschutting van een informatiehutje lees ik op mijn telefoon over de toestand aan het front.