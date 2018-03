Caspar Janssen had nooit gedacht dat hij ademloos drie boeken over hommels zou lezen

Zo'n boekenweek kun je ook zien als een door de mens veroorzaakte natuurramp. Altijd te veel, nooit te weinig. En dat terwijl schrijven over natuur lastig is, de spanning blijft er niet vanzelf in. De personages hebben weinig tekst, zelden een sappig citaat en het is nu eenmaal moeilijk je te identificeren met, pakweg, de gevlekte wit-snuitlibel of het pimpernelblauwtje.



Bestaan er desondanks boeiende en actuele boeken over natuur? Zeker wel. Zelf had ik tien jaar geleden niet kunnen bevroeden dat ik nog eens ademloos drie boeken over hommels zou lezen, alle drie van de Britse bioloog Dave Goulson.