Cailin Kuit trekt zich terug als kandidaat van Bij1, de partij van Sylvana Simons

Op de website van Bij1 presenteerde Cailin Kuit zich als psychiater. Onlangs bleek dat haar naam niet is terug te vinden in het big-register voor zorgverleners. Dat duidt erop dat Kuit nooit psychiater is geweest, of haar vak heeft uitgeoefend zonder de vereiste registratie.



Alle rumoer over de veronderstelde leugen op haar cv deed Kuit besluiten zich terug te trekken voor de verkiezingen, meldde Bij1 donderdagavond op zijn website. Kuit stond nummer drie op de kandidatenlijst. In een verklaring houdt Kuit overigens vol wel als psychiater werkzaam te zijn geweest. 'Maar heel kort (...). We praten dan over twintig jaar geleden.'