Buurtprotest genegeerd: Stadionplein in Amsterdam wordt Johan Cruijffplein

Dat laatste vinden tegenstanders van de naamswijziging ook. Maar waarom moet het Stadionplein die naam kwijt raken, zegt Bornstein. 'De historiciteit speelt kennelijk geen rol.' Het Stadionplein is als naam meer dan honderd jaar oud, vernoemd naar het verdwenen Holland Stadion van architect Harry Elte. De naam is ouder dan het Olympisch Stadion, dat ook aan het plein grenst.



Wijlen burgemeester Van der Laan, die een hartstochtelijk Ajax-supporter was, is de drijvende kracht geweest achter de naamswijziging, bevestigt de gemeentelijke woordvoerder. Sportwethouder Eric van der Burg (VVD) -zijn partij keert zo goed als zeker niet terug in het nieuwe college van B en W - heeft dat werk voortgezet.



Tegenstanders wijzen er op dat Cruijff 'niets' had met het Stadionplein en ook niet met het Olympisch Stadion. Cruijff was er voorstander van dat dat stadion tegen de vlakte ging om er een nieuw Ajax-stadion (sinds 1996 De Arena) te bouwen.



De Arena is pas onlangs omgedoopt tot de Johan Cruijff Arena. De gemeente wilde dat al kort na Cruijffs overlijden (maart 2016) doen. De gemeente beklemtoont nu nog eens dat Cruijff als 'grootste Amsterdammer aller tijden' wordt beschouwd.



Tegenstander Bornstein: 'Wij hebben niets tegen Cruijff! Waarom niet zijn ouderlijke woning in Betondorp tot museum maken of daar een straat of plein naar hem vernoemen?'