Burgers kunnen het afschaffen van het referendum dwarsbomen met - jawel - een referendum

Dit was niet wat D66 voor ogen had toen die partij nog voor referenda was Het is volgens de Raad van State mogelijk om een referendum te houden over het intrekken van referendumwet door het nieuwe kabinet. © ANP

Het politieke ongemak zit in het instrument ingebakken: zo'n referendum gaat altijd over een plan dat al parlementaire instemming heeft. Dat ongemak spatte meteen van het eerste referendum dat burgers zelf initieerden, de stembusgang in april vorig jaar over het Oekraïneverdrag. Delen van de referendumwet deugden niet: de opkomstdrempel nodigde juist uit tot thuisblijven.



Meteen na de uitslag ontstond een heftige politieke discussie over hoe dwingend het volksadvies was. Internationale verdragen lenen zich niet voor nationale referenda, vond D66. Premier Rutte deed een poging 'de zorgen te adresseren' van 2,5 miljoen tegenstemmers, maar ratificeerde toch het Oekraïneverdrag.



Dit was niet wat D66 voor ogen had toen die partij nog voor referenda was. VVD, CDA en ChristenUnie waren al tegen en zijn gesterkt in die overtuiging. 'Het nationaal raadgevend referendum heeft niet gebracht wat ervan werd verwacht', stellen de partijen in het regeerakkoord. Dus streep erdoor.