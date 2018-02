Burgemeester Huizen stapt op wegens grensoverschrijdend gedrag: 'Als bestuurder moet je integer zijn'

'Als bestuurder moet je integer zijn', verklaart Hertog in een summier persbericht van de gemeente. 'Daar past grensoverschrijdend gedrag niet bij. Ik heb daarom per direct mijn ontslag ingediend.'



De gemeente wil vooralsnog niets kwijt over de kwestie 'in het belang van de betrokkenen'. Ook de gemeenteraadsleden, die gisteravond in een spoedbijeenkomst achter gesloten deuren op de hoogte zijn gebracht, weten niet wat de reden is van Hertogs vertrek. Zeker één klacht over de burgemeester is onderzocht door een extern bureau, meldt De Gooi- en Eemlander. De uitkomst van het onderzoek zou aanleiding zijn geweest voor het abrupte vertrek van de burgemeester.

In 2006 lekte naar buiten dat Hertog, destijds burgemeester van Haarlemmermeer, porno keek op een werkcomputer