Buitenlandse studenten slapen noodgedwongen in azc's, op campings of in hotels

Pouyan, een Brits-Iraanse student die een master European Governance in Utrecht doet, verhaalt op de hotline over zijn zoektocht: 'Ik heb maandenlang van alles geprobeerd, van Kamernet tot Facebook en via vrienden van vrienden, maar ik vond niets. Nu woon ik in een zolderkamer annex cv-kast en voel me net Harry Potter.'



Hij is ook teleurgesteld dat veel studentenhuizen geen internationale studenten willen en zelfs 'no internationals' bij kameradvertenties plaatsen. 'Ik dacht dat Nederland een progressief land was', zegt hij. 'Maar het voelt als 1920 met bordjes op winkels: geen zwarten, geen homo's, geen Ieren.'



