Brussel: groeiende vaccinatieweerzin onder burgers brengt volksgezondheid in gevaar

'Nationale vaccinatieprogramma's worden steeds zwakker', concludeert de Commissie vandaag bij de presentatie van een serie voorstellen die daar verandering in moeten te brengen. EU-wijde actie is noodzakelijk omdat 'de zwakte van één land bij het vaccineren, de gezondheid en veiligheid van alle burgers in Europa op het spel zet'.



De Commissie wijst op een 'dramatische terugkeer' van mazelen in de Europese Unie. In 2017 werden er ruim 14 duizend gevallen gemeld, drie keer meer dan in 2016. Afgelopen twee jaar stierven er vijftig mensen aan mazelen. Dat die ziekte weer de kop opsteekt, komt door de steeds lagere vaccinatiegraad. De doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat minstens 95 procent van de burgers is ingeënt tegen mazelen, wordt in steeds minder landen gehaald.



Ook difterie (twee doden in 2016/2017), tetanus en rodehond komen weer terug. Voor deze ziektes geldt eveneens dat de vaccinatiegraad van 95 procent niet wordt bereikt. Het streven om minstens 75 procent van de ouderen een griepprik te geven, is ook mislukt. 'Vaccinatieweerzin is een toenemende zorg', aldus de Commissie. Het was een belangrijk thema bij de recente Italiaanse verkiezingen.



Om twijfels bij de burger over vaccins weg te nemen, bepleit de Commissie de oprichting van een 'Coalitie vóór Vaccinatie', blijkt uit de nog vertrouwelijke ontwerpvoorstellen. Dit pan-Europese platform van zorgverleners moet tegenwicht bieden aan de 'mythes en misleidende informatie' van de 'antivaccinatie-activisten'. Die trekken niet alleen de effectiviteit van vaccins in twijfel, maar verspreiden volgens de Commissie ook leugens over vermeende bijwerkingen.

In 2020 zouden alle EU-landen moeten voldoen aan de vaccinatiegraad van 95 procent voor mazelen