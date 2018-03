Broer van kroongetuige Nabil B. in liquidatiereeks doodgeschoten in Amsterdam

Openbaar Ministerie: kroongetuige Nabil B. zorgt voor doorbraak onderzoek onderwereldvete

Een cruciale kroongetuige, Nabil B., heeft belastende verklaringen afgelegd over de betrokkenheid van hemzelf en anderen. (+)



Ontsleutelde telefoons wijzen naar Naoufal F. als spil in de 'Mocro-war', maar staat de rechter dit bewijs toe?

'Noffel' Naoufal F. is volgens justitie de spil in een moordpoging en cocaïnelijn. In zijn strafzaak, die vandaag begint, is het kostbaarste goed de ontsleutelde data van telefoonbedrijf Ennetcom. (+)



Marijn Schrijver: 'Een ding is zeker: de Mocro-oorlog is nog niet ten einde'

De liquidatie van Nabil Amzieb, wiens hoofd en lichaam op verschillende plekken in Amsterdam zijn teruggevonden, is een nieuw dieptepunt in de Amsterdamse Mocro-oorlog. Dat zegt Marijn Schrijver, hoofdredacteur van de Nieuwe Revu en auteur van het boek Mocro Maffia.