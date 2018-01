Brief aan Aboutaleb: 'Toe burgemeester, bouw geen dure kantoren meer in Rotterdam'

Een ezel stoot zich in het algemeen niet twee keer aan dezelfde steen. Toch dreigt het in Rotterdam te gebeuren. Het scenario dat voorafging aan de economische crisis van 2008 - grootschalige sloop van oude panden, met daarvoor in de plaats nieuwbouw, gericht op maximale winst - lijkt zich in de Maasstad te herhalen. Zijn de lessen van de crisis nu alweer vergeten?



Architecten Elma van Boxel en Kristian Koreman van bureau Zus waarschuwen burgemeester Ahmed Aboutaleb in een brief om niet in oude gewoonten te vervallen. Vrijdag overhandigden zij de burgemeester hun brief, die onderdeel is van de tentoonstelling Letters to the Mayor in Het Nieuwe Instituut.