Brandweer sluit ingangen Limburgse mergelgrotten af met dekzeilen tegen rook

Omdat de grot in verbinding staat met andere tientallen kilometers lange grottenstelsels in de Cannerberg, heeft de brand ook daar grote gevolgen. Volgens eigenaar het Limburgs Landschap is er sprake van enorme roet- en rookschade. Excursies naar het voormalig NAVO-hoofdkwartier in het gangenstelsel zijn voorlopig afgelast.



De brandweer van Zuid-Limburg heeft nooit eerder met een vergelijkbare situatie te maken gehad, laat een woordvoerder weten. 'Er is ook niet echt een procedure voor grottenbranden. Wel voor ondergrondse branden, zoals in parkeergarages. Daarom halen we er ook allerlei externe experts bij.' Een geoloog heeft vanmiddag onder brandweerbegeleiding verkend hoe het staat met de stabiliteit in de grot. Op basis van zijn bevindingen wordt morgen gekeken of er nog een alternatief scenario is om de situatie onder controle te krijgen.