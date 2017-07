Brand in Limburgse mergelgrotten wordt niet geblust: te gevaarlijk

Tonnen schade

Ik houd mijn hart vast wat de rook met de wijn zal doen Peter Harkema, directeur Chateau Neercanne

Directeur Peter Harkema van Chateau Neercanne vermoedt dat de schade voor zijn bedrijf 'vele tonnen' zal bedragen. Hotel en restaurant ondervinden geen hinder van de rookontwikkeling door de brand en zijn nog in vol bedrijf. Anders is het voor de mergelgrotten onder het 17de eeuwse bouwwerk, waar zich feestzalen, een wijnkelder, patisserie, productiekeukens, een koeling en diepvries bevinden. Die zijn onbruikbaar. Bruiloftsfeesten in de grotten onder het kasteel heeft Harkema verplaatst naar het bovengrondse restaurant en terras. 'Ik kan bruidsparen toch niet weigeren? Daarom heb ik alle á la carte gasten gisteren en vandaag helaas moeten afzeggen. Gelukkig hadden zij alle begrip. In de 33 jaar dat ik hier werk heb ik nog nooit zoiets meegemaakt.' Dat een boer uit Kanne in de grotten zijn hooi opsloeg, dat wist de directeur van Chateau Neercanne niet. 'Wel dat hij er zijn koeien stalde. Die roken we weleens als de wind de verkeerde kant op stond.'



Doordat een deel van de voorraden zich in de grotten bevinden, heeft het kasteel het menu moeten aanpassen en hulp van restaurants in de omgeving moeten inschakelen. 'Zo moeten we nieuwe bouillons, die we altijd ondergronds in de diepvries bewaren, trekken bij collega's.' De meeste zorgen maakt Harkema zich om zijn grote wijnvoorraad. 'Kurken ademen. Dus ik houd mijn hart vast wat de rook met de wijn zal doen.' Maar hij laat zich niet uit het veld slaan. 'Ik ben een Groninger en opgegroeid met het credo Kop d'r veur en gas geven.'