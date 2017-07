Brabantse gemeente wil wateroverlast tegengaan met 'tuintegeltaks'

Luchtbeelden

Het is voor gemeenten onmogelijk om elk jaar de tegels in de tuinen van de inwoners te tellen Wethouder Pim Bouman

Dat huizenbezitters bereid zijn hun woning of perceel aan te passen in reactie op belastingprikkels bleek al in de 17de eeuw. In Amsterdam moest destijds betaald worden voor de breedte van de gevel. Om belasting te ontwijken lieten de Amsterdammers grachtenpanden bouwen met smalle gevels en brede achterhuizen. Twee eeuwen later voerde minister Gogol de raambelasting in met als gevolg dat veel Nederlanders hun ramen dichtmetselden.



'Ideologisch is het een goed idee, maar het is praktisch moeilijk uitvoerbaar', zegt Bouman. 'Het is voor gemeenten onmogelijk om elk jaar de tegels in de tuinen van de inwoners te tellen. Dat kan alleen met opnamen vanuit de lucht. Maar zelfs dan blijft het bewerkelijk. De kosten om zo'n belastingsysteem op te zetten mogen niet hoger zijn dan de opbrengst ervan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat ook mensen met groene tuinen meer belasting moeten betalen om de tuintegeltaks te bekostigen.'



Er zijn genoeg luchtbeelden van goede kwaliteit beschikbaar, zegt Gerbert Roerink, satellietbeeldexpert aan de universiteit van Wageningen. 'Er zijn alleen wat geautomatiseerde slimmigheden nodig. Het zou een mooie proef zijn om dit op gemeenteniveau te testen. Het eerste jaar kost dat zo'n 40 duizend euro. Daarna kan het goedkoper. Zeker als andere gemeenten er ook mee beginnen.'