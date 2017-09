Botlekbrug kent 'mijlpaal' met honderdste storing - terwijl hij pas twee jaar wordt gebruikt

De nieuwe brug verving de oude Botlekbrug en moest bijdragen aan een betere doorstroming over weg en water. Waar diens voorganger twee rijstroken had, heeft de nieuwe Botlekbrug er vier. Ook is de maximumsnelheid op het stukje A15 dat over de brug loopt, verdubbeld naar 100 kilometer per uur. Daarnaast is de doorvaarthoogte vergroot van 8 naar 14 meter. Daardoor hoeft de brug minder vaak open te staan. Vooral de bewoners van het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten verheugden zich op de nieuwe en verbeterde Botlekbrug, die de reistijd van en naar werk voor hen flink moest inkorten.



Helaas: de afgelopen twee jaar heeft de nieuwe Botlekbrug zich een zorgenkindje betoond. Na krap zes maanden 'vierde' de brug al haar vijftigste storing. Sindsdien gaat het beter, maar nog altijd ligt de brug er met enige regelmaat uit. 'Een storingsvrije Botlekbrug is een utopie', zegt Rijkswaterstaat op het eigen Twitter-account, kort na de honderdste storing. 'We leggen ons er niet bij neer', nuanceert een woordvoerder. 'Maar een magnetron gaat thuis ook wel eens kapot. Het blijft een beweegbare brug, met een complex systeem. De brug gaat twintig keer per dag open. Dan blijf je storingen houden.'