Bolkestein noemt 'vooringenomen' proefschrift dat hem tot gangmaker van Nieuw Rechts kroont 'belachelijk'

Klassieke sociaal-democraat

Bolkestein: 'Ik ben geen conservatief. Ik schreef in 1977 al dat ik links ben wat betreft individuele vrijheden en rechts wat betreft het collectief beslag op de economie. De taboes over immigratie waren niet langer houdbaar. Het was helemaal niet knap van mij om dat hele zogenaamde progressieve kaartenhuis op de mestvaalt te gooien.' Dat deed Bolkestein in september 1991 in een opiniestuk in de Volkskrant. Hij herinnert zich: 'Ik kreeg er toen van links én van rechts van langs. Maar ik heb volgehouden en het is allemaal goed gelopen.'



Herman Vuijsje omschrijft zichzelf als een klassieke sociaal-democraat. 'De geesteshouding van links is dat je niet alles pikt. En je bent solidair met gewone mensen. Oudenampsen schrijft nauwelijks over de gewone mensen. Je leest nergens dat arme mensen door links in de steek werden gelaten.' Vuijsje stoort zich aan de kwalificatie 'rechtse backlash', die Oudenampsen hanteert als typering van het opinieklimaat. 'Rechtse backlash heeft een onaangename bijklank. Ik lever kritiek op het doorslaan. Als je de weg terug naar de klassieke sociaal-democratie van Drees wil inslaan, ben je volgens Oudenampsen per definitie conservatief. Nee: het is een dialectisch proces: actie, reactie, synthese.'