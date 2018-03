Bolkestein: 'Laat Rutte in 2019 EU-president Tusk opvolgen', Rutte: 'Heel aardig, maar ik ga het niet doen'

Nederland heeft nog nooit het EU-presidentschap of het voorzitterschap van de Commissie bemachtigd. Bij het benoemen van de eerste EU-president deed de naam van toenmalig premier Jan Peter Balkenende de ronde. Brusselse diplomaten erkenden dat er gelobbyd werd voor de CDA-premier, die zelf overigens steeds ontkende kandidaat te zijn. In Brussel werden zijn kansen nimmer hoog ingeschat. Uiteindelijk kozen de regeringsleiders voor de toenmalige Belgische premier Herman Van Rompuy.



Ook in de strijd rond het Commissievoorzitterschap was Nederland niet succesvol. Oud-premier Ruud Lubbers was in 1994 kandidaat, maar hij werd gevetood door de toenmalige Duitse bondskanselier Helmut Kohl. Oud-premier Wim Kok maakte in 1999 een goede kans op de invloedrijke baan. Hij zei uiteindelijk 'nee'. Nederland heeft als enige van de zes EU-stichters nooit een Commissievoorzitter geleverd. Alleen commissaris Sicco Mansholt nam de functie tijdelijk waar (1972-1973).



Zaterdag in de Volkskrant: Interview met Frits Bolkestein.